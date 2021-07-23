Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaş açıklarında 45 göçmenin bulunduğu tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, içerisinde 45 kişinin olduğu bir teknenin battığını duyurdu.

Fotoğraf: MSB

MSB açıklamasında teknede göçmenlerin olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.


AA’nın aktardığına göre, çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile yapılıyor.

Ayrıca Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede ‘arama kurtarma sahası’ ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

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Söyle bakalım, kökün dışarıda mı!

Birkaç yıl önce yine Diken’de, iktidarın en büyük müttefiklerinden birinin, ‘bir kesim’ ulusalcı olduğunu anlatmaya çalışmıştım, şimdi aynı konuya girip uzatmaya gerek yok, bana kalırsa her şey açık.