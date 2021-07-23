Kaş açıklarında 45 göçmenin bulunduğu tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, içerisinde 45 kişinin olduğu bir teknenin battığını duyurdu.
MSB açıklamasında teknede göçmenlerin olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.
AA’nın aktardığına göre, çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile yapılıyor.
Ayrıca Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede ‘arama kurtarma sahası’ ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.