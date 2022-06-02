Kartlı harcamalar rekora doymuyor

Enflasyonun rekorlar kırması, vatandaşın kartlı harcamalarına yeni rekorlar kırdırıyor. Özellikle sık sık zam gören ürünlere yönelik harcamalardaki reel artışlar iki katını aşmış durumda.

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Nisanda resmi enflasyon yüzde 70’e dayanmıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimciler ve sendikaların araştırma birimlerine göre bu oran daha yüksek.

Bu durumun yarattığı alım gücü kaybıysa vatandaşların kredi kartı harcamalarını patlattı.

Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftası itibariyle kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon 742 bin lirayla yeni bir rekor kırarken geçen yıla göre değişim yüzde 119,2 oldu. Artış enflasyondan arındırıldığında ise bir yılda yüzde 29,25’lik yükseliş görüldü.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre reel olarak en fazla artış ise küresel emtia fiyatları ile vergi ayarlamalarına en çok maruz kalan harcama kalemlerinde yaşandı. Üst üste zam gören benzin, alkol ve bununla bağlantılı sektörlerde bir yılda reel olarak harcamalardaki artış iki katını aştı.

Merkez Bankası da Finansal İstikrar Raporu’nda hanehalklarının yükümlülüklerindeki büyümede bireysel kredi kartı kullanımının öne çıktığı belirtilirken, altı aylık yıllıklandırılmış kredi kartı yükümlülüklerinin de yüzde 54,3’e yükseldiği ortaya konmuştu.