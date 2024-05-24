Kartla ödeme nisanda yüzde 107 arttı

Banka, kredi ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127 milyar 800 milyon liraya çıktı.

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Bankalararası Kart Merkezi, nisan ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 122,1 milyon, banka kartı sayısı 190,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısıysa 93,7 milyon.

Yıllık bazda kredi kartı sayısı yüzde 15, banka kartı sayısı yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısıysa yüzde 21 arttı. Toplam kart sayısı yüzde 13 artışla 406,4 milyona ulaştı.

Kartlı ödemelerin 930,4 milyar lirası kredi kartlarıyla, 175,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 21,6 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme tutarları yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 120, banka kartlarında yüzde 56, ön ödemeli kartlarda yüzde 130 arttı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin açıkladığı veriler şöyle:

*Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelerin toplam sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 1,46 milyara ulaştı.

*Kartlı ödemelerin 823,6 milyonunda kredi kartları, 535,6 milyonunda banka kartları, 104,3 milyonunda ön ödemeli kartlar kullanılırken artış oranı sırasıyla yüzde 28, yüzde 19 ve yüzde 43 oldu.

*İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 106 artarak 306,5 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 27 olarak hesaplandı.

*İnternetten yapılan kartlı ödemelerin sayısıysa yüzde 14 artarak 203 milyona yükseldi.

*Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 40 artarak 945,3 milyona, tutarıysa yüzde 148 artışla 356,3 milyar liraya ulaştı.

*Nisanda mağaza içi yapılan her beş kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassızla yapıldı.

*9-12 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı döneminde kartlarla 94,1 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

*Bayramda toplam kartlı ödemelerden en büyük payı yüzde 20’yle market sektörü aldı. Bu sektörü yüzde 14’le giyim, yüzde 11’le yemek, yüzde 10’la akaryakıt istasyonları ve yüzde 8’le çeşitli gıda sektörleri izledi.

*Bayramda kartlı ödemelerde en fazla artış yüzde 151’le konaklama sektöründe oldu. Bu sektörü yüzde 140’la seyahat acenteleri, yüzde 135’le kuyumculuk, yüzde 132’yle akaryakıt istasyonları ve yüzde 122’yle müteahhitlik sektörü takip etti.

*Arife gününde 37 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Bu tutar, bayram dönemindeki ödemelerin büyük kısmını oluşturdu.