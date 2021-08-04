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Yaramazlara biraz batar!

Kars’ta yatan Covid-19 hastalarının neredeyse tamamının aşısı tam değil

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, kentteki hastanede yatan Covid-19 hastalarının yüzde 95’inin aşısı tamamlanmayanlardan oluştuğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Merkezdeki Faikbey caddesinde aşıya ilgiyi artırmak için kurulan çadırı ziyaret eden Lazoğlu, hedef nüfusun yüzde 60’a yakınını aşıladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.


AA’nın haberine göre il sağlık müdürü, Kurban Bayramı’ndan sonra vaka sayılarının arttığını, vakaların genelde aşılanmamış kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Lazoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastanelerimizde yatanların yüzde 95’i ya aşısız ya da aşıları eksik. Vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyoruz. Özellikle gençlerimizde aşılamayla ilgili bilimsel verilere dayanmayan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bilimsel kaynaklara dayanarak, uzman görüşleriyle giderebilir ve aşılamaya tam destek verebilirler.”

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