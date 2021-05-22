Kars’ta kumar oynanan daireye baskın: 13 kişiye 54 bin lira ceza

Kars’ta kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 54 bin 310 lira idari ceza uygulandı.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’ndeki apart dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğünü belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi kumar oynarken yakalandı.
Bu kişilere, ‘kumar oynamak’ ve Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 54 bin 310 lira idari ceza verildi.
Öte yandan, kumarda kullanılan 18 bin 908 lira ile 300 dolara el kondu.