Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kars’ta kumar oynanan daireye baskın: 13 kişiye 54 bin lira ceza

Kars’ta kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 54 bin 310 lira idari ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’ndeki apart dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

Reklam

Adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi kumar oynarken yakalandı.

Bu kişilere, ‘kumar oynamak’ ve Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 54 bin 310 lira idari ceza verildi.

Öte yandan, kumarda kullanılan 18 bin 908 lira ile 300 dolara el kondu.

Reklam

SON HABERLER

İsrail-Filistin krizi: ‘Kaybeden Türkiye’

İsrail ile Hamas arasında Mısır’ın arabuluculuğuyla varılan ateşkesi Diken’e değerlendiren dış politika analisti Aydın Sezer, “Mısır, Arap dünyasının lideri olduğunu bir kez daha teyit etti. Bu savaşın siyasi anlamda kaybedeni Türkiye” dedi.