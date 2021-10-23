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Yaramazlara biraz batar!

‘Kargoda kaybolan altın’ için beraat

Yargıtay 15’inci Ceza Dairesi, içinde toplam 31,5 gram altından oluşan künye, yüzük, bileklik ve tek taş yüzük bulunan paketin kargoda kaybolmasında, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ayvalık’ta bir kuyumcu, internetten satışını yaptığı toplamı 31,5 gramı bulan çocuk künyesi, iki büyük taşlı kadın yüzüğü, kadın bileklik ve tek taş yüzüğü, kargo firması aracılığıyla alıcısına gönderdi.

Bir süre sonra altınların alıcısına ulaşmaması üzerine paketin kargo taşıması sırasında kaybolduğu ortaya çıktı.


‘Görevi kötüye kullanma’ suçlanması

Şikayet üzerine kargo firmasının kuryesi, araç şoförü ve şirket müdürü hakkında ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı.

Altınların bulunduğu paketin, kargo firmasına geldiği ancak sanıkların kusurlu davranarak kargoyu kaybettikleri, böylece hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edildi.

Ayvalık 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada, sanıklardan kargo firmasının müdürü hakkında ‘yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması’ nedeniyle beraat kararı verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 15’inci Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin beraat kararını onadı.

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