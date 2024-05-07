Kargo şirketi iflas etti: Kulüpler alacaklı sırasında

GKN Kargo 563 milyon lira borcuyla birlikte iflas etti. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümünün Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor’a olduğu ortaya çıktı.

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Son dönemde maliyetlerdeki artış sebebiyle birçok firma kapısına kilit vurdu. Ekonomim’in haberine göre ocakta konkordato talebinde bulunan GKN Kargo, sıkıntılı süreci atlatmak için süre istemişti.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş’a da sponsor olan şirketin içinde bulunduğu darboğazdan kurtulacağına ikna olmayan mahkeme, iflas kararı verdi.

Şirketin kayıtlı iki araç dışında hiçbir varlığı olmadığı iddia edilse de şirketin sahibi Gökhan Akyürek’in konkordato başvurusundan iki hafta önce özel jetle seyahat ettiği dava dosyasına girdi. Akyürek’i Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşıyan Vatanjet Havacılık A.Ş. de 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.