Karantinadan çarşaf sarkıtıp kaçarken altıncı kattan düşüp öldü

İstanbul’daki karantina yurdunda kalan bir kişi, 12’nci kattan çarşafla yere inmek isterken düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Covid-19 şüphesi taşıyan 36 yaşındaki Pakistanlı Ali Muhtar, Maltepe Cezaevi’nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi’ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi.

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Muhtar, burada iki gün kaldıktan sonra 2 Mayıs günü saat 06:00 sıralarında kaçmaya yeltendi. Bunun için de perde ve çarşafları birbirine bağlayarak 12’nci kattan sarkıttı.

Ancak Muhtar altıncı kattayken perde kopunca 25 metreden yere düştü. Ekiplerin öldüğünü belirlediği adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.