Karantinadaki iki mahallede kuduz aşısı yapılıyor

Adıyaman’da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alınan iki mahallede kuduz aşısı çalışmalarına devam ediliyor.

Fotoğraf: AA

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım’da kuduz vakasına rastlandığı açıklanan Sümerevler ile Bahçecik mahallelerinde sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapıyor.

15 kişiden oluşan ekip, sahipsiz hayvanları yakalayarak kuduz aşısını yapıp, işaretliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği ekipleriyse sahipli hayvanları aşılama çalışmalarına başladı.

Veteriner hekim Yusuf Işık, AA muhabirine, dört ekiple gece ve gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Işık, “Şu ana kadar iki mahallemizdeki 100’e yakın hayvana kuduz aşısı yaptık. Ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir vaka söz konusu değil” ifadelerini kullandı.