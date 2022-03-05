Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler için ‘mazeret sınavı’ yapılacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Covid-19 karantinası nedeniyle final sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı verdi.

Fotoğraf: AA

Yalova Üniversitesi’nde öğrenim gören yaklaşık 20 öğrenci, Covid-19 karantinasında olduklarından final sınavlarına giremedi. Kendilerine daha önce mazeret sınavlarının yapılacağının söylendiğini ama yapılmadığını belirten öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesi için KDK’ye başvurdu.

Gerekli incelemeleri yapan KDK, başvurucu öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı aldı.

KDK’nin kararında, üniversitenin söz konusu uygulamasının ‘devletin vatandaşın güvenini koruması gerektiği’ prensibini zedelediği bildirildi. Kararda, kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan ve toplum sağlığının korunması için alınan idari tedbirlere riayet etmesinden dolayı mağdur edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.