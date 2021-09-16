Karamollaoğlu: Aday belirlenirken partici yaklaşım sergilenmemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin gelecek seçimde ‘millet ittifakı’nda olup olmayacağına dair net bir yanıt vermezken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında aday belirlenirken partici bir yaklaşım sergilenmemesi gerektiğini ifade etti.

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Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Karamollaoğlu, erken seçim öngörüsünü dile getirerek, “Halk sıkıntı içinde, iktidarın uygulamalarından memnun değil, muhalefet bunu görüyor, psikolojik üstünlük sağlamak açısından da mutlaka erken seçim istemesi lazım” dedi.

‘Cumhur ittifakı’ adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olabilmesi için seçimi erkene alması gerektiğini belirten SP lideri, şöyle konuştu: “Aday olmak istiyorsa, erken seçimden başka çözümü yok. Erken seçim dediğiniz zaman, seçim tarihinden bir ay önce yapılan seçim de erken seçimdir. Bu da 2022 yılının sonu gibi görünüyor. Bu tarih neden önemli, çünkü Seçim Kanunu’nda değişiklik yapmak istiyorlar, bu değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Anayasa’ya göre üzerinden en az bir yıl geçmiş olması lazım. Onun için Meclis açılır açılmaz bu gündeme gelecek ve büyük ihtimalle ekim ayı içinde Seçim Kanunu’ndaki değişiklikleri belirleyecekler ve böylece önümüzdeki sene ekim ayından itibaren erken seçim büyük ihtimalle yapılacak.”

‘Zorla savaş çıkarırlarsa onu bilmem‘

Son dönemde oyları erise de Erdoğan’ın seçim dışında alternatifinin olmadığını savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Alternatif olağanüstü hale sığınarak seçime girmemektir. Bu, zaten prestij kaybeden Cumhurbaşkanı’nın tamamen tükenmesi manasına gelir. Bir cumhurbaşkanı hukuku çiğneyerek nefsini bütün kamuoyu önünde öne çıkarırsa kendini bir daha toparlayamaz. Siz ne olacak da seçime gitmekten vazgeçeceksiniz? Zorbalık mı yapacaksınız, polis devleti mi kuracaksınız, bunlar insanların aklından geçer de tatbikata koymak mümkün değildir. Onun arkasından çok daha büyük hadiseler meydana gelebilir, bir adım atarsınız, siz altında kalırsınız. Zorla savaş çıkarırlarsa onu bilmem, ben bütün bu ihtimallere rağmen seçimin zamanında yapılacağına inanıyorum.”

‘İtiraz ettikleri bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse’ AKP ile de ittifak yapabileceğini söyleyen SP lider, aday olmayı düşünmediğini belirterek, ‘millet ittifakı’nın aday belirleme süreciyle ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: “Millet ittifakının seçime yakın bir tarihte aday belirleyeceğini düşünüyorum, daha erken bir aday belirlemek isabetli olmaz çünkü kim aday olursa olsun Cumhur İttifakı’ndaki gibi tereddüt gösterilemeyen bir aday olmaz. Kılıçdaroğlu aday olabilir ancak olduğu takdirde belli kesimlerden bir tepki de gelebilir, Meral Hanım da aday olabilir, ona karşı da başka kesimlerden tepki gelebilir. Milletin teveccühünü alması lazım, artık partici bir yaklaşımla millet İttifakı bir aday belirleyemez. Bu ülkede AK Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin dışında herkesi kucaklayabilecek bir adayın bulunması zor değildir, bulunur mutlaka.”