Kar yağışı Gaziantep’i teslim aldı: Yollar kapandı, ulaşım durdu

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda ve Gaziantep kent merkezinde ulaşım durdu.
Gaziantep kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı.
Şehir merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kentin muhtelif yerlerinde ulaşım tamamıyla tıkandı.
TAG Otoyolu’nda da etkili olan kar, ulaşımı aksattı. İslahiye yol ayrımı yakınlarında kayan tırın devrilmesi sonucu Gaziantep yönünde trafik durdu. Otoyol boyunca meydana kazalar nedeniyle de trafikte aksamalar yaşanıyor.
Bölgeye sevk edilen ekipler, aracın kaldırılması için çalışmalara başladı.
Bunun yanında Gaziantep kent merkezinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah başlayan kar yağışı, akşam etkisi arttırdı. Araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı caddelerde ise ulaşım durma noktasına geldi.
Bunun yanında birçok Gaziantepli yolların açılmamasından dolayı arabada mahsur kaldığını belirterek kentin büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin’e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.