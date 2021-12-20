Kapalı yol için geçiş garantisi ödenmiş

Sayıştay raporuna göre Kuzey Marmara Otoyolu’nun bir bölümü için henüz trafiğe açılmadan 154 gün boyunca 30 milyondan fazla araç için geçiş garantisi ödendi.

Yap-işlet-devret modelli bu tür projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi ya da hasta sayısı gibi taahhütler bulunuyor. Bu taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, verilen garantiler dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre Sayıştay’ın ‘sansürlenen’ raporunda Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habibler-Hasdal bölümü hakkında bilgiler de yer alıyordu.

Sayıştay’ın Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan bazı tespitlerin gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştı.

Buna göre Habibler-Hasdal bölümünde ‘geçiş garantisi’ ve ‘işletme süresi’ şirketlerin lehine değiştirildi. 1742 gün olan işletme süresi önce 4 bin 527 güne çıkarıldı. Ardından garanti edilen geçiş sayısı artırıldı, garanti ücretinin hesaplama yöntemi değiştirildi. Son olarak işletme süresi 2 bin 822 gün azaltılarak 1705 güne düşürüldü.

Habipler-Hasdal bölümü için kabul tarihi 21 Aralık 2020 belirlendi. Rapora göre, bu tarihte yol trafiğe açılmamış olsa da garanti ödemesinin işlemeye başlayacağına ilişkin düzenleme yapıldı. Bu bölüm 21 Mayıs 2021’de hizmete açılmıştı. Böylece 154 gün kapalı olan yola açılmış gibi tam garanti ödemesi yapıldı.

Buna göre, Habibler Hasdal bölümüne 2020’de 10 gün günlük 189 bin 176 araç geçiş garantisi ödemesi yapılırken, 2021’de 21 Mayıs’a dek 144 gün günlük 199 bin 759 araç geçiş garantisi ödendi. Toplamda 30 milyon 657 bin 56 araç için geçiş garantisi ödendi.