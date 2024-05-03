‘Kanun Hükmü’ yine yasak: ‘Sansür değil sinema darbesidir’

19’uncu Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında dün akşam ilk gösterimi yapılması planlanan ‘Kanun Hükmü’ filmi Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Yasak kararı film gösterimine birkaç saat kala duyuruldu. Karara gerekçe olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterildi. Yönetmenliğini Nejla Demirci’nin yaptığı belgesel film, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden alınan bir doktorla bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.

Festival yönetimi X hesabından yaptığı açıklamada “Kanun Hükmü filminin Antalya Altın Portakal’la başlayan sansürlenme süreci bu defa Çankaya Kaymakamlığı aracılığıyla devam ettirilmek isteniyor” dedi.

Anka Haber Ajansı‘na yasak kararını değerlendiren Demirci şunları söyledi:

*Festivalde bir açılış olacak ancak filmimiz gösterilemeyecek. Burada kötü olan şey festival filmi göstereceğini deklare etti. Yasak son dakikada geldi. Bu durumu değerlendiremiyorum bile. Tamamen her şey hukuksuz.

*Bir filmi suçlu ilan etmek Türkiye sinemasına vurulmuş bir darbedir. Seyretmedikleri bir filmi suçlu ilan ettiler. Antalya Film Festivali’nde bakanların izlemedikleri bir filme yorum yapmasını kınamıştım ve izlemeleri için çağrı yapmıştım. Kendilerine öneride bulunmuştum. Kültür Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştuk. Filmi izledikten sonra da bu tavrı sergiliyorlarsa bu KHK meselesini asla tartıştırmak istemediklerinin göstergesidir.

*Bir filmi suçlu ilan edip onun gösterimini engellemek suçtur. Türkiye sinemasına yapılmış bir darbedir. Sansür de değil, sinema darbesidir.”

Belgesel, Eylül 2023’te Antalya Altın Portakal Film Festivali belgesel yarışmasından çıkarılmış, gelen tepkiler üzerine tekrar yarışmaya alınmıştı. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kanun Hükmü’nün FETÖ propagandası yaptığını iddia edip festivalden çekilmişti. Festival yönetimi filmi bir kez daha yarışmadan çıkardıktan sonra Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edilmişti.