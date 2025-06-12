Kansu Yıldırım: 15-17 yaş grubundaki yaklaşık her dört çocuktan biri çalışma hayatında

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Hiper-eşitsizliğin derinleştiği koşullarda mülksüzleşmenin ve yoksullaşmanın yoğunlaşması daha çok çocuğun erken yaşlarda işçileşmesine neden oluyor. TÜİK’in verilerine göre kayıtlı çocuk işçi sayısı; 869 bini 15-17 yaş arası çalışanlar, 503 bin 962’i MESEM programları kapsamında çalışanlar olmak üzere 1 milyon 373 bindir. 15-17 yaş grubundaki yaklaşık her dört çocuktan biri çalışma hayatındadır. Ancak bildiğimiz üzere yaz aylarında okulların kapanması, enformel sektörlerde istihdamda olanlar ve mevsimlik işlerde çalışmayla birlikte çocuk işçi sayısı 3 milyonu aşmaktadır.

Çocuk işçiliğindeki artış, iktidarların “kötü ekonomi yönetimi” veya “kötü eğitim politikaları”nın sonucu gibi görüldüğü takdirde sosyal bir anomali gibi algılanır. Ne var ki, çocuk emeği her zaman artık-değerin başlıca kaynaklarından biri olmuştur. Karl Marx, Kapital’in ilk cildinde çocukların çalışma alanına sokulmasıyla sermaye için beşerî sömürü malzemesinin artırıldığını, iş gününün ölçüsüz bir biçimde genişletmesiyle de çocuklar dahil işçilerin bütün ömrüne el konduğunu belirtir.

Kansu Yıldırım’ın yazısı