Kanada'da erken seçimi iktidardaki Liberal Parti kazandı

Kanada’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘51’inci eyalet‘ söylemi gölgesindeki erken genel seçimlerde Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti çoğunluğu elde ederek zafere ulaştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney. Fotoğraf: AA

Kanada’nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada’nın paylaştığı kesin olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,5’ini aldı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu’ndaki 343 sandalyeden 168’ini kazanan Carney’nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamadı.

Yüzde 41,4 oy toplayan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti’yse parlamentodaki sandalyelerin 144’ünü aldı.

Seçimlerde, Muhafazakar Partiyi yüzde 6,4 oyla Quebec Bloku Partisi takip ediyor.

Liberaller parlamentoda çoğunluğu en son 2015’te elde etmişti.

‘Trump bizi parçalamaya çalışıyor’

Carney, Kanada’nın başkenti Ottawa’daki zafer konuşmasında, ABD’nin Kanada’nın topraklarını, kaynaklarını ve suyunu istediğini söyledi.

Carney, “Ama bunlar boş tehditler değil, Başkan Trump, ABD’nin bize sahip olabilmesi için bizi parçalamaya çalışıyor. Bu asla ama asla olmayacak” dedi.

ABD’yle entegrasyona dayanan eski ilişkinin sonlandığını vurgulayan Carney, Kanada’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana güvendiği açık küresel ticaret sisteminin de artık olmadığını belirtti.

Carney, “ABD ihanetinin şokunu atlattık ama aldığımız dersleri asla unutmamalıyız” diye konuştu.

‘Seçimlerin galibi Carney kimdir?’

Kanada’nın kuzeyindeki Fort Smith kasabasında 1965’te doğan Mark Carney, Harvard Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Kariyerine ABD merkezli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ta başladı. 2008-2013’te Kanada Merkez Bankası başkanlığı görevindeydi.

Liberal Parti liderliğini yürüten Başbakan Justin Trudeau’nun ‘gelecek seçimde en iyi seçenek olmayacağı’ endişesiyle istifasını duyurması üzerine 9 Mart’ta parti liderliğini kazandı.

14 Mart’ta Kanada’nın 24’üncü başbakanı olarak yemin etti ve partisini yıl içinde yapılması planlanan genel seçime hazırlamaya başladı.

Göreve başlamasının ardından ilk konuşmasında Trump’ın ‘Kanada’nın 51’nci eyalet olması’ yorumlarını reddetti. Ayrıca ülkesinin ABD’ye savunma alanındaki bağımlılığını azaltmak amacıyla F-35 savaş uçakları da dahil askeri ekipman tedariki için Avrupa Birliği’yle (AB) görüşmeler yaptı.

Carney, erken seçim çağrılarının artması üzerine 23 Mart’ta parlamentoyu feshedip 28 Nisan’da erken seçime gidileceğini açıkladı.