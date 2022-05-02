Kanada’da 100 yaşını geçenlerin sayısı rekora koşuyor

Kanada’da 100 yaş ve üzeri yaşayanların sayısının son 50 yılda rekor seviyede arttığı açıklandı.

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Kanada İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 100 yaş ve üstü Kanadalıların sayısı 1971’de 1065’ken, geçen yıl 9 bin 545’e yükseldi.

Asırlık ömür süren 9 bin 545 Kanadalının 7 bin 715’i kadınlardan oluşuyor. 1971’de her 100 bin Kanadalıdan sadece 4,9’unun 100 yaş veya üzeri olduğu, 2021’de ise bu oranın 100 binde 25,8’e çıktığı kaydedildi.

Ülkenin nüfusu 36 milyon 991 bin 981.

Ülkenin iş gücü yaşlanıyor

Ülkede 2016’da 65 yaş ve üstü grubundakiler, 15 yaş ve altındaki çocuk grubundan 96 bin daha fazlayken, bu rakam 2021’de 1 milyonu aştı.

Önümüzdeki 20 yılda 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 68 artması öngörülüyor. Bu yaş grubundaki insan sayısının 2037’de 10,4 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kanada nüfusunun yüzde 19’u 65 yaş ve üzeri. Nüfusun yüzde 22’si de insanların emekli olmaya hazırlandığı 55 ile 64 yaş grubunda bulunuyor.

Alınan göç durumu tersine çeviremeyecek

Kanada, çok düşük doğurganlık oranına sahip. Kadın başına 1,4 çocuk sayısı, nüfusu sabit tutmak için gereken 2,1’lik yenileme oranının altında.

Dışarıdan alınan göçün, bebek açığını kapatmaya ve ortaya çıkan toplumsal yaşlanmayı telafi etmeye yardımcı olabileceği ancak bunu tersine çeviremeyeceği belirtildi.