Kanada Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırdı

Kanada hükümeti, Türkiye’ye 2020’den bu yana silah ambargosunu kaldırdı.

Fotoğraf: Baykar (Temsili)

Kanada, Türkiye’de üretilen insansız hava araçlarının (İHA) Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da savaşan Azerbaycan tarafından kullanılmasını gerekçe göstererek, İHA’larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020’de askıya almıştı.

Kanada’nın, İsveç’in NATO üyeliğine onay sürecini tamamlamasından sonra Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu kaldıracağı bildirilmişti.

AA’nın haberine göre Kanada hükümetinin internet sitesinden paylaşılan açıklamada, ambargonun artık yürürlükte olmadığı belirtildi.

Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye’ye ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada’nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.