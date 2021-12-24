Kamuyla iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenecek

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için cumhurbaşkanına yetki veren bir yasal düzenleme yapılacağını bildirdi.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta başında açıkladığı ekonomik tedbirlere ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının başladığını söyledi.

Erdoğan, Türk Lirası mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın ödeneceği yeni bir finansal ürünü de duyurmuştu. Bu farkın nasıl ödeneceği merak konusu olmuş, yasal düzenleme gerekliliği ortaya konmuştu.

Elitaş, kanun teklifini 3-4 Ocak tarihlerinde Meclis’e sunacaklarını belirtti. TL mevduatları üç, altı, dokuz ve 12 aylık süreyle bankaya yatırılacağı için yasal düzenlemeye ödeme yapılacağı zaman ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Tedbirlere ilişkin diğer çalışmalarsa beş maddede şöyle anlatıldı:

1- Hazine’den yapılacak ödemelerle ilgili düzenleme olacak. Hem kamu bankalarına hem özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemini hazırlanacak.

2- İhracat ve sanayi şirketleri için Kurumlar Vergisi yüzde 1’e indirilecek.

3- Bireysel Emeklilik’te devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılacak.

4- Kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için cumhurbaşkanına yetki veren yasal düzenleme yapılacak.

5- Bizim, gecekonduda oturanla villada oturana doğalgazın tarifesi ayrı olsun diye bildiğimiz kademeli fiyata geçilecek.

Elitaş, “Tematik bir yasa çıkaracağız. Kur korumalı TL vadeli mevduatla ilgili ihtiyaç duyulan tüm yasal düzenlemeleri yapacağız” dedi.