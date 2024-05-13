İtibardan ‘tasarruf’ dönemi: Yabancı menşeili araç kullanımı sonlandırılacak

Enflasyonla mücadele kapsamında hazırlanan ‘kamuda tasarruf’ paketine göre kamuda bina ve araç alımı üç yıl süreyle durduruldu. Ayrıca yabancı menşeili araç kullanımı da sonlandırılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını şöyle açıkladı:
- En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz.
- TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.
- Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız.
- Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tane husus var.
- Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz.
- Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.
- Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.
Bina ve araç alımı durduruldu
- Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.
- Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı üç yıl süreyle durduruyoruz.
- Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.
- Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zemin hazırlamasıdır.
- Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını üç yıl süreyle durduruyoruz.
- Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.
Ücretlere üst sınır
- Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.
- Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.
- Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.
- Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.
- Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.
- Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.
- Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını üç yıl süreyle durduruyoruz.
- Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.
- Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.
Yatırım
- Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.
- Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedneiyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz.
- Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz.
- Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.
- Bu paket güçlü bir izleme, denetlem, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.
- Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır.
- Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu vergide adalet, kayıtdışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz.