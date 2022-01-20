Kamu ihalelerinde parasal limitler yüzde 79 artırıldı

Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

Hükümetin uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikaları sonrası TL’de yaşanan değer kaybı özellikle kamu ihalelerini etkilemişti. Maliyetlerdeki aşırı artış nedeniyle çok sayıda kamu ihalesi iptal edilmiş, yenileri yapılamamıştı.

Bu durum kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitlerde yapılan yükseltmenin bu sene yüzde 79,89 olmasına yol açtı. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 25’ti.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 1 Şubat 2022’den itibaren yürürlüğe girecek.