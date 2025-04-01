Kamil Tekin Sürek: Türkiye tarihinde üç günde bu kadar çok gözaltı ve tutuklama olmamıştı

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Türkiye tarihinde hiçbir dönem üç gün içinde bu kadar çok gözaltı ve tutuklama olmamıştı. Metin Göktepe’nin öldürüldüğü gün de binden fazla insan gözaltına alınmıştı ama beş saat sonra bırakılmışlardı. 12 Eylül’ün ilk günü bile bu kadar gözaltı olmamıştı. AKP iktidarı bir ilki daha başardı. En kısa sürede en fazla gözaltına alma rekoru kırdı. Emniyet hücreleri yetmedi gençleri elleri arkadan kelepçeli on saat polis otobüslerinde beklettiler. Hapishanelerde yer kalmadı. İnsanlar beton zeminlerde yatıyor.

Tarihimizde 12 Mart döneminde bir Balyoz harekatı vardı. AKP Balyoz harekatını egale etti. Adeta 12 Mart ve 12 Eylül faşistleri ile yarışıyorlar. 12 Mart faşizminden sonra binler; on binler, yüz binler oldu. 12 Eylül faşizminden sonra yüz binler işçi oldu yürüdü, Bahar Eylemleri, Zonguldak Yürüyüşü oldu. 2025 martından sonra da yüz binler milyonlar olacak. İşkenceler, hapishaneler daha önceki yürüyüşleri durduramadı, AKP zulmü de durduramayacak.

Daha kaç insanı hapsedeceksiniz? Bak daha şimdiden hapishanelerde yeriniz kalmadı. Statlara mı dolduracaksınız insanları? Dünyanın en büyük sözde adliye saraylarınız yetmedi insanları yargılamaya, artık yargılar gibi bile yapmayacak mısınız? Yirmi yıldır “Darbe yapacaklar bize” diye diye darbeler yaptınız, yapacağınız darbe kaldı mı? Halk artık sizin yönetiminizi istemiyor, siz de yönetemiyorsunuz. Bu nedenle gideceksiniz.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı