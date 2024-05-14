Kamil Tekin Sürek: Tasarruf tedbirlerinde fatura yine halka ve kamu emekçilerine kesildi

Üç sene boyunca kamuda ancak emekli olan sayısı kadar personel alımı yapılacakmış. Kamuda sağlık sektöründe, eğitim sektöründe yargıda personel sayısı zaten yetersiz. Üç kişinin yapacağı işi bir kişinin yapmasını istiyorlar, bu da hizmetin kalitesinin düşmesine, halkın mağduriyetine yol açıyor. Üç sene boyunca bu alanlarda personel sayısını sabit tutmak hizmetin kalitesini daha da düşürecek: Hastalara iki dakika değil bir dakikada arayla randevu verilecek, dersler öğretmensiz geçecek, kırk kişiye bir öğretmen durumu elli öğrenciye bir öğretmene geçecek, yargıda yıllar süren davalar daha da uzun sürelerde sonuçlanacak, icra dosyaları adliyeye sığmayacak vs.

Servisleri kaldırılan hemşireler nöbet çıkışı evlerine gitmekte zorlanacak, servislerinin kalkması ile zaten dar olan bütçelerinden ayda önemli bir meblağı da yol parası ayıracak.

Atanmayan öğretmen, sağlıkçı, hukukçu sayısı artacak. İşsizlik büyüyecek.

Muhalefete geçmiş belediyelere para verilmeyecek, iktidar partilerinden milyarlarca borç kalmış belediyeler parasızlıktan çalışamaz hale gelecek.

Ama Diyanet İşleri başkanının makam arabası sayısı azalmayacak, cumhurbaşkanının uçak sayısı azalmayacak, iktidar bürokrasisine dağıtılan arabalar, korumalar, eşlerine verilen makam araçları, korumalar, yazlık-kışlık saraylar, jakuzili- sekiz banyolu makam odaları azalmayacak.

Geçilmeyen köprülerin, inilmeyen havaalanlarının müteahhitlerine para ödemeye devam edilecek.

Saray’ın masrafları kısılmayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısı azalmayacak. Kamu personeline fotokopi kağıdı vermeyecekler ama okullara üçer, beşer imam göndermeye devam edecekler.

Kamu emekçilerinin lojmanları satılacak, yıkılacak; yerlerine gökdelenler yapılarak yandaşa yine para aktarılacak; kamu personeline bir de kira parası yüklenecek.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı