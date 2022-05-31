Kamil Tekin Sürek: Kendi işgallerini savunup başkalarınınkine karşı çıkıyorlar

Neyse fetihçilik günümüzde övünülecek değil, utanılacak bir şey. Onun için kimse böyle kutlamalar yapmıyor. Tam tersine, yerli halklar ve işgal edilenlerin torunları fatihlerin heykellerini yıkıyor. Fetih (işgal) gününü lanetleyen anmalar ve törenler düzenliyor. Maalesef, bizde işgali kınayacak işgal edilenlerin torunları da kalmamış. Yıllar içinde ortadan yok olmuşlar. Nasıl yok oldukları da malum. Şimdi konuya girmeyelim.

Bizim işgal sevicilerin bir de ilginç bir özelliği var. Kendi işgallerini savunuyorlar fakat başkalarının işgallerine şiddetle karşı çıkıyorlar. En son örneği Ukrayna’nın işgali. Pazar günü İstanbul’un fethini kutlamakta yarışanlar, bir süre önce Ukrayna’nın işgalini aynı hararetle kınıyorlardı.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı