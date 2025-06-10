Kamil Tekin Sürek: İsrail Gazze'ye insani yardım götüren tekneyi uluslararası sularda gasbetti

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İsrail Gazze’ye sembolik insani yardım götüren tekneyi içindekilerle birlikte uluslararası sularda gasbetti. Bu hareket uluslararası hukukta korsanlıktır. Bereket teknedeki insanların çok ünlü olması ve eylemin bütün dünyada güçlü bir şekilde duyurulması nedeniyle Mavi Marmara olayındaki gibi teknedekilere karşı silah kullanmadı.

İsrailli yetkililerin açıklamaları çok tanıdık. Teknedekiler teröristlere, kadın ve çocuk katillerine yardım ediyor. Bunlar antisemitik, Hamas’ı destekliyorlar. Bizde de benzer sözler ne kadar çok edildi. Dünyanın her yerindeki faşistlerin insanlığa karşı suçlarını savunmak için söylediği yalanlar aynı.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı