Kamil Tekin Sürek: Halkın seçtiği ve beğenmediğinde görevden aldığı yargıçlar, halk mahkemeleri, jürili ceza yargılamaları istiyoruz

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2016’dan önce FETÖ’cü hakim ve savcılar vardı. Şöyle böyle işler yaptılar sonra tasfiye edildiler, şimdi AKP yargısı da FETÖ yargısına benzedi, hatta onlardan daha beter oldu deniyor. Yok öyle bir şey. Onlar da AKP yargısıydı, şimdikiler de. 2010 anayasa değişikliğinden sonra AKP yargıyı kendine bağladı. Yargı 2010 öncesi de ulusalcı kanada bağlıydı. Hakim ve savcıların içinde gerçekten bağımsız ve tarafsız davrananlar vardı elbette ama bunlar çok küçük bir azınlıktı. Üç beş ay sonra seçim olsa ve iktidar değişse yargı üç, beş sene sonra bu sefer yeni iktidara bağlı olacak. Sistem böyle. Sistem değişmedikçe yargının iktidara bağımlı olma durumu değişmez. Bizde maalesef yargıda sistem değişikliği konusu hiç konuşulmaz.

Hakimlerin ve savcıların alınması, atanması, yer değiştirmesi, yükseltilmesi, cezalandırılması HSK tarafından yapılıyor. HSK de fiilen iktidar tarafından oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı çok tarafsızmış gibi HSK’nin belli bir sayıda üyesi cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. HSK ve RTÜK gibi kurumlara partiler TBMM milletvekili sayısının oranına göre kendi taraftarlarını seçiyor.

Oysa dünyada farklı yöntemler var. Hukuk konusunda fazla bilgi sahibi olmayanlar bile seyrettikleri filmlerde seçimle göreve gelen hakimler ve savcılar, jürili yargılamalar, tek celsede biten davalar, savcı ve avukatın eşit olduğu yargılamalar, delil toplayan avukatlar, avukatlara bağlı özel dedektifler, sadece hakimden alınabilen arama kararları, kefaletle en ağır suçlarda bile tutuksuz yargılanmalar vb. görüyor. Her gün AKP yargısının yaptıklarını gördükçe ve herkesin yargı sistemine güveninin olmadığı bilinirken yargı sisteminin tartışılmaması, seçim olacak bütün kötülükler bitecek gibi soruna yaklaşılması ne kadar doğru? Halkın seçtiği ve beğenmediğinde görevden aldığı yargıçlar, halk mahkemeleri, jürili ceza yargılamaları istiyoruz. Bıktık bu yargı olmayan yargıdan artık.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı