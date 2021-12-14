Kamil Tekin Sürek: Haklardan yararlanamayacağı ilan edilen yeni bir yurttaş grubumuz daha oldu

Televizyonlarda gözaltına alınmalarını izliyoruz. Öğrencilerden biri gösteri ve yürüyüş hakkından söz ediyor polise. Polis “o sana göre” diyor. Halbuki gösteri ve yürüyüş hakkı öğrenciye göre serbest değil, Anayasaya göre serbest. Sana göre diyen polis de en üst amiri gibi Anayasayı tanımıyor. Gösteri ve yürüyüş hakkı sana göre serbest, bana göre sana serbest değil diyor. Sana göre yasa, bana göre yasa düzeni…

Ankara Valisi, sana göre yasa, bana göre yasa düzenini bir başka şekilde izah etmiş. Ankara’ya giden öğrenciler “marjinal bir grup” imiş. Yasaların uygulanmayacağı, Anayasa ve haklardan yararlanamayacağı ilan edilen yeni bir yurttaş grubumuz daha oldu: “Marjinaller.”

Kamil Tekin Sürek’in yazısı