Kamil Tekin Sürek: Gazetecilerin çoğu gazeteci değil

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Gazetecilerin çoğu gazeteci değil. İktidarın propaganda elemanları ve bunlar aynı zamanda son derece bilgisiz. Gözaltı, tutuklama, ifadeye çağırma, tanık, sanık, şüpheli, mağdur, müşteki vb. bilmiyorlar. Adliye önünde ellerinde mikrofon konuşuyorlar ama her şey birbirine karışıyor. Savcılara insanları tutuklatıyorlar, hakimlere iddianame yazdırıyorlar vs.

Son Kartalkaya Katliamı’nı örnek alalım. Konuşması, bilgi vermesi gerekenler konuşmuyor. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve muhalefet liderleri konuşuyor. Normali soruşturmayı yürüten savcının ve yangını söndürmeye çalışan ve yangının çıkış nedenlerini ve hasarı araştıran bilirkişilerin konuşması gerekir. Bu kişiler ayrı ayrı, farklı zamanlarda bir kürsüye çıkıp basına açıklama yaparlar ve soruları cevaplarlar. Açıklama yapmak ve soruları cevaplamak onların görevleridir. Adalet bakanı, içişleri bakanı iktidarın basın sözcüsü gibi. Her olay sonrası onlar konuşuyor ve onlardan sadece iktidarın bizim bilmemizi istediklerini duyuyoruz.

Tabii bir de iktidar sözcülerine soru sormak mümkün değil. Turizm bakanı, Bolu Belediye başkanı da suçlanıyorlarsa, kendilerini savunmak üzere çıkar konuşur. Yerel yönetimlerin yetkilerini ve sorumluluk alanlarını sürekli kısıtlıyorsunuz. Sonra bir iş cinayeti, deprem, sel, yangın vs. olduğunda suçu yerel yönetimlere atıyorsunuz. Rantlar iktidarın, suçlar yerel yönetimlerin. Rantlar iktidar yanlarına, ihmallerden ölümler kader.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı