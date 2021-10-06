Kamil Tekin Sürek: Demirtaş’ın dediği sol ittifak seçimlerde çok önemli rol oynayabilir

Selahattin Demirtaş’ın Diken isimli dergide bir yazısı yayımlandı. Yoksulluğun ve sömürünün boyutlarından da söz ederek, mücadelenin keskinleştiğini ve HDP’nin de içinde bulunduğu bir Sol Blok ihtiyacını tespit ediyor.

Biz de, son zamanlarda Cumhur ve Millet İtttifaklarının dışında üçüncü bir ittifak, blok vb. ihtiyacından söz etmiştik.

Demirtaş’ın dediği gibi bütün sosyalist, sol, gerçek demokrasi savunucusu parti ve örgütler bir araya gelebilir. Bunlar herkesin evet diyebileceği bir asgari program etrafında birlikte mücadele edebilir. Böyle bir birlik ittifak kuran parti ve örgütlerin birleşmiş gücünden daha büyük bir güce ulaşır.

Böyle bir ittifak sadece seçimler için bir araya gelmese de seçimlerde çok önemli rol oynayabilir.

Bu ittifakın seçimlerde alacağı oy yüzde 15’i bulur, yüz civarında milletvekili çıkarabilir. Yüzde 15 oy oranı olan bir ittifakın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oynayabileceği rolü bir düşünün.

Cumhur ve Millet İttifakları birlikte bir koalisyon kurmaz ise (Ki o takdirde kendilerini inkar etmiş olurlar) Sol Blok olarak adlandırılan ittifakın katılmadığı bir yasa Meclisten çıkmaz.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı