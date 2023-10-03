Kamil Tekin Sürek: Bakanlıklar ve iktidar karşısında CHP dik duramadı

Yandaş gazetenin haberinde bir tek doğru yok. Yandaş medya Türkiye’yi bir yalan cennetine çevirdi.

Birinci olarak Kanun Hükmü belgeselinde anlatılan iki kamu emekçisi FETÖ üyesi değil. Biri SES üyesi doktor, diğeri Eğitim Sen üyesi öğretmen. Bilindiği gibi 15 Temmuz sonrası OHAL kararnameleri ile çok sayıda demokrat, devrimci, sosyalist kamu emekçisi kamu kurumlarından ihraç edilmişti. Evrensel Basım Yayın gibi sosyalist yayınevleri ve onun çıkardığı dergiler kapatılmıştı. Yani KHK ile ihraç edilen herkes FETÖ üyesi değildi. Örneğin bu belgeselde ihraç edilen doktor ve öğretmen sosyalist görüşleri ile tanınan kişilerdi.

O halde neden FETÖ’cüleri anlatan film diye yalan söylüyorlar? Çünkü yaptıklarını hukuk, adalet adına savunabilmeleri mümkün değil.

İkincisi festival tartışmalar sonrası iptal edilmedi. Üç bakanlığın baskısı sonrası baskılara direnemeyen festival komitesi ve Antalya Belediyesinin kararı ile iptal edilmişti. Tartışmalarda herkes filmin yarışmaya katılmasını savunan jüri üyeleri ve bakanlıkların baskılarına karşı çıkan sanatçıları, aydınları desteklemişti. Nitekim bu destek sonrası festivalden ihraç edilen belgesel film tekrar yarışmaya alınmıştı.

Bakanlıklar ve iktidar karşısında CHP ve CHP’li belediye dik duramadı. Teslim oldu.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı