Kamil Tekin Sürek: AKP ülkeyi savaşa sürükleyerek finali yapacak

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AKP iktidarı İsrail’in Türkiye’yi düşman ilan etmesinden sonra İsrail’e tehditler savurdu ama silah durumu tehditleri ciddiye aldıracak güçte mi? Türkiye’de kullanılması yasaklanan S-400’ler dışında ne var? Kısa menzilli füzeler var, orta menzilliler için çalışılıyor gibi haberler çıkıyor ama kimse yeterli olduğunu söylemiyor. Uçak konusunda bile soru işaretleri var. Türkiye ABD’den F-16 almaya çalışıyor ama hâlâ alabilmiş değil. Eldekiler bölgesel bir savaş için yeterli mi? Yeterli olsa yenilerini almak için bu kadar uğraşılmaz ekonomi bu durumdayken.

Bir taraftan savaş hazırlıkları sürerken, diğer taraftan konuları savaşa karşı itiraz olmasa da savaşa girmesi muhtemel üç ülkede ABD, İsrail ve Türkiye’de kitlesel gösteriler başladı. Demokrasi ve ekonomik talepli gösteriler savaş durumunun daha da netleşmesi durumunda savaş karşıtı gösterilere dönebilir.

Bir avuç AKP elitinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan AKP yönetimi gidişattan anlaşıldığı kadarıyla bunca yolsuzluk, sömürü ve baskının üzerine bir de ülkeyi savaşa sürükleyerek finali yapacak. Türkiye Suriye’den askerlerini çeksin, bütün komşuları ile barış ve dostane ilişkiler kursun. Suriye ve Irak’taki Kürtlere dostluk elini uzatsın. Kıbrıs sorununu barışçı ve adil bir çözüme kavuştursun. AKP-MHP bunu yapabilir mi? Mümkün değil. Halk, halklar yapacak. Ünlü sözde öngörüldüğü gibi; Ya savaşlar devrimlere yol açar ya devrimler savaşları önler.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı