Kalyoncu projesi: İstanbul’un son kamu arsalarına göz dikti

Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyesi de olan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, İstanbul’da kalan son kamu arazilerinin yap-işlet-devret modeliyle değerlendirilmesi için konut projesi hazırladıklarını duyurdu.

Projeye göre kamu arazilerinin üstüne ‘kiralık’ konut inşa edilecek ve bunlar ‘orta gelirli’ yurttaşlara ‘uygun’ fiyatlara kiralanacak.

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Hükümete yakın Kalyon grubunun yönetim kurulu üyelerinden Kalyoncu, yine iktidara yakın Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz’e konuştu.

Projeyle İstanbul’da kalan son kamu arsalarını ‘değerlendirmek’ istediklerini söyleyen Kalyoncu, bunun konut ve kira krizinin çözümü için geliştirildiğini savundu.

Kalyoncu bu projede, kamu kaynaklarının uzun yıllar boyu büyük şirketlere aktarılmasına neden olduğu için eleştirilen ‘yap-işlet-devret’ modelinin kullanılmasını da önerdi.

Kalyoncu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin veya benzeri kurumların elindeki arsalar, belli bir dönemde kamu–özel işbirliği yöntemiyle değerlendirilerek ve bir kira tarifesiyle belli üst limitler konarak on binlerce düşük kiralı konut üretilebilir.

*Bu noktada GYODER Yeni Konut Modeli’ni oluşturduk. Yap-işlet-devret modeliyle, bireysel değil kamusal kiraya veren yapısını oluşturuyoruz ve kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırıyoruz. Bu model, arsa maliyetini sıfıra indirerek kiraları yarı yarıya düşürüyor.

*Kamu ve özel sektör işbirliği modeliyle kullanıma açılacak arsalarda konutların üretilmesi sağlanırken, arsaların mülkiyeti devlette kalıyor. Kiralarsa, ev sahiplerinin kontrolünden çıkarılarak devletin hakkaniyetli denetimine ve kurumsal firmaların yönetimine veriliyor.

*Bu modelle konut üretimlerinin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

*İstanbul’un son arsalarını toplumsal menfaati ön planda tutarak değerlendirmeliyiz.

Kira bedeli

*Bu modelle ortalama kira bedeli, orta ve orta alt gelir grubundaki bir ailenin hane halkı gelirinin yüzde 30-50’si kadar olacak. Bugünün şartlarıyla örnek verirsek, İstanbul’da kiralar evlerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 10-12 bin liraya, hatta bunun da altına inebilir.