Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 35 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 35 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Fotoğraf: AA

SPK’nın 10 Kasım tarihli bültenine göre bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.


Bültende şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 52 siteye erişim engeli

SON HABERLER

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,85, dolar/TL yüzde 0,55, avro/TL yüzde 0,30 değer kazanırken altının gram satış fiyatı yüzde 1,92 değer kaybetti.

SPK’dan üç şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı.