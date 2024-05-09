Kalben: İyiyim, daha da iyi olacağım

Narkotik polisince dün evi basılan Şarkıcı Kalben Sağdıç, “İyiyim, daha da iyi olacağım” dedi.

Evde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Kalben bu sabah serbest bırakılmıştı.

şarkıcı sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Hayranlarına ve kendisini merak edenlere seslenen ve iyi olduğunu belirten Kalben şunları söyledi:

“Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım… Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Kah güzel, kah acı günlerimizi paylaştıklarım… Umudundan, sevgisinden dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım… Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum, öncelikle bunu söylemeliyim. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm, bunu da eklemeliyim. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yayındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum.”