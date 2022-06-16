Kahramanmaraş Gaziantep’e karşı: İshaliye biberi kimin?

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası, İslahiye biberinin coğrafi işareti üzerinden çıkan anlaşmazlık nedeniyle davalık oldu.

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AA’nın aktardığına göre Türk Patent ve Marka Kurumu, kuzeyde Nurdağı ve Amanos dağları ile güneyde İslahiye’den Suriye sınırına kadar olan bölgede yetişen, tazeyken yeşil, olgunlaştığında kırmızı ve orta derecede acı olan bibere, Gaziantep Ticaret Borsası’nın başvurusu üzerine ‘İslahiye biberi’ coğrafi işareti verdi.

Ancak kurumun biberi 5 Ocak 2022’de ‘İslahiye biberi’ olarak tescillemesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsasını yargı önünde karşı karşıya getirdi.

İsot, acı pul biber ve acı toz biber üretiminde de kullanılan biberin “Maraş biberi” olduğunu savunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, ‘İslahiye biberi’ coğrafi işaretinin iptali talebiyle dava açtı.

Davanın ön inceleme duruşması, Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görüldü.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın avukatlarından Muharrem Doba, dava konusu biberin ‘Maraş biberi’ olduğunu iddia etti.

Maraş biberinin yetiştiği 5 il bulunduğunu savunan Doba, “Hepsinin biberinin ufak farklılıkları bulunabilir. Hepsi için başvurulursa, marka patentin anlamı kalmaz” dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumunun avukatları ise davanın reddini istedi.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.