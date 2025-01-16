Kaftancıoğlu belediye operasyonlarını yorumladı: Böyle böyle öğreniriz belki…

Eski CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine operasyonlarla ilgili, “Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki…” dedi.

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30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine kayyım atanmıştı.

13 Aralık’ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyeleri dahil 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği öne sürülüyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltında.

Eski CHP İstanbul il başkanı Kaftancıoğlu X’te CHP’li belediyelere operasyonları şöyle yorumladı:

“Uzun zamandır belediyelerimize yapılan ve yeni yapılacağı iddia edilen operasyonlar da normalleşmenin bir parçası mıdır?!!

Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki…”