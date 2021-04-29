Kaftancıoğlu’na tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı dava sonucunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tazminata mahkum edildi.

Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun 14 ayrı Twitter paylaşımı için her biri 50 bin lira olmak üzere toplamda 700 bin liralık tazminat dava açmıştı.

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AA’nın haberine göre İstanbul’daki Büyükçekmece 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Erdoğan’ın avukatları, ‘her bir haksız fiil bakımından’ tazminata hükmedilmesini talep etti.

Kaftancıoğlu’nun avukatı ise müvekkilinin hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle davanın reddini istedi.

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Mahkeme, Kaftancıoğlu’nun 56 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.