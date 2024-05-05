Kafein için limit ne olmalı?

Kafeini ne kadar tükettiğiniz sağlığınızı etkileyebilir.

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Bazı insanlar için bir fincan kahve veya çay güne başlamanın en keyifli yolu. Bazıları için ise kafein, günü atlatmak için gerekli bir koltuk değneği. Ölçülü olarak tüketildiğinde kafeinin yararları da var.

Peki bu yararların zarara dönüşmemesi için bir günde ne kadar kafein tüketebilirsiniz?

Önerilen kafein miktarı

Çoğu insan için günde 400 miligrama kadar kafein güvenli. Bu miktar üç fincan kahve, yedi fincan siyah çay veya 11 fincan yeşil çaya denk geliyor.

Uzmanlara göre bu miktarın üzerine çıkarsanız uykusuzluk, kaygı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, titreme ve anormal kalp ritmi gibi sağlık sorunları baş gösterebilir. 1200 miligrama çıkıldığında nöbet gibi daha ciddi yan etkiler görülebilir.

Kimler kafeinden kaçınmalı?

Uzmanlar bazılarının kafein tüketiminden kaçınması veya sınırlaması gerektiğini belirtiyor. Hamilelerin günde 200-300 miligramı geçmemesi öneriliyor. Keza emzirenlerin de…

Anksiyete bozukluklarından muzdarip bireyler, çocuklar ve ergenler, gastrointestinal sorunları bulunanlar, bazı antibiyotik veya antidepresanlar gibi belirli ilaçları alan kişiler de kafeinden kaçınmalı veya kafeini sınırlamalı.

Kafein alımını azaltma ipuçları