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Yaramazlara biraz batar!

Kafası taşıyıcı robotta sıkışan makine mühendisi kurtarılamadı

Sakarya’da, fabrikada başının taşıyıcı robot arasında sıkışmasıyla ağır yaralanan 32 yaşındaki makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre olay, 12 Kasım’da, Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi’ndeki 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde otomotiv yedek parçası üretilen fabrikada meydana geldi.


Makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya, parça değişimi yaptığı sırada, başının taşıyıcı robot arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetinkaya, sırasıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit’teki özel hastaneye sevk edildi.

Çetinkaya, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cüneyt Çetinkaya’nın cenazesi, bugün Hendek Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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