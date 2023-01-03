‘Kadro vaadiyle cinsel istismar ve şantaj’dan soruşturulan Cemal Saygın sosyal medya hesabını kapattı

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde bir kadın çalışana kadro vadederek cinsel istismar ve şantajda bulunduğu öne sürülen özel kalem müdürü Cemal Saygın bu sabah Twitter hesabını kapattı.

Cemal Saygın (sağda), rektör Hasan Uslu için verilen partiden video paylaşmış.



Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir paylaşımda, bir üniversite çalışanının, Cemal Saygın’ın kendisine kadro vaadinde bulunup fotoğrafla şantaj yaptığına dair iddialarına yer verilmişti. Ayrıca Cemal Saygın’a ait olduğu öne sürülen bir numaradan gönderildiği belirtilen mesajlar da paylaşıma eklenmişti. Oda TV’ye konuşan Cemal Saygın iddiaları reddetmiş, ‘hukuki yollara başvurduğunu’ söylemişti.

Üniversite yönetimi de bir açıklama yayımlamış, Saygın hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Açıklama şöyle: “Son günlerde kaynağı / göndereni belirsiz e-posta ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara iliskin olarak isnatta bulunulan personelimiz hakkında idari inceleme/soruşturma başlatılmış olup inceleme/soruşturma tamamlandığında sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Cemal Saygın bugün sabah saatlerinde Twitter hesabını kapattı.

Öte yandan, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Cemal Saygın’ın Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde temizlik işçisi olarak işe başlayıp dört yılda, önce öğretim görevlisi, ardından özel kalem müdürlüğüne getirildiğini iddia etmişti.