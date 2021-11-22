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Yaramazlara biraz batar!

Kadir İnanır’ın ameliyatı başarılı geçti

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyat edildi. Hastaneden ameliyatın başarılı geçtiği bilgisi verildi.

Fotoğraf: AA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İnanır’ın bilincinin açık olduğunu belirtip “Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınıp yatışı yapılmıştır” demişti.


Burada tedavi gören Kadir İnanır’ın dün akşam saatlerinde ameliyata alındığı duyuruldu. Hastanenin sosyal medya hesabından şu bilgilere yer verildi: “Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir”.

Jülide Kural: Ameliyat sonrası olumsuz bir durum saptanmadı

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise şunları söyledi: ”Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük ‘Barış’ gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla…”

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