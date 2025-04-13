Kadın hastalar hakkında uygunsuz yazışmalardan gözaltına alınan doktorlar serbest bırakıldı

Konya’da kadın hastalar hakkında uygunsuz yazışma iddiasıyla gözaltına alınan iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: selcuk.edu.tr

Dün Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki doktorlara ait olduğu önü sürülen WhatsApp yazışmalarına soruşturma başlatılmıştı.

Yazışmalarda bazı doktorların kadın hastalarla ilgili cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı görülüyordu.

‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan doktorlar adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Selçuk Üniversitesi, soruşturmanın ardından doktorların görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.