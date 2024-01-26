Kadın futbolcuyu dudağından öpen eski federasyon başkanının cezası onandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales’e verilen üç yıl men cezasını onadı.

Cezaya neden olan o öpücük.

FIFA’dan paylaşılan açıklamada, “FIFA Temyiz Komitesi, duruşma sonrasında Luis Rubiales’in temyiz başvurusunu reddetmeye ve cezayı onamaya karar vermiştir” dendi.

Rubiales’in kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) götürme hakkı bulunuyor.

Ne olmuştu?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 20 Ağustos 2023’teki finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın Sidney’de maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında Rubiales’in bazı hareketleri tepki almıştı.

Rubiales, İspanya’nın maçı kazanmasının ardından madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales’in istifa etmesi için İspanya’da siyasi, hukuki ve sosyal baskı yapılıyordu. Rubiales önce istifa etmeyeceğini dile getirse de sonrasında, baskılara dayanamayarak istifa etmişti.

Hermoso da Rubiales’i savcılığa şikayet etmişti. Rubiales ifade vermiş ve hakkında uzaklaştırma kararı verilmişti.