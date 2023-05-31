Kaçak kafeleri yıkan İBB personeline saldıran iki kişi gözaltında

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmelerin yıkımı için bölgeye giden, üç İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personele saldıran iki kişi gözaltına alındı.

İBB imar şube müdürü Ramazan Gülten

İBB, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan kaçak bir kafeyi yıkmak için dün harekete geçmişti.

Kafenin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mekan sahiplerinin önce sözlü, sonra da fiziki saldırısına uğramıştı.

Üç personelin dövüldüğü saldırıda, İBB imar şube müdürü Ramazan Gülten yaralanmıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Gülten hastaneye kaldırılırken İBB, saldırıyla ilgili hukuki girişim başlatmıştı.

DHA’nın aktardığına göre, İBB ekip ve yetkililerine saldıran ve kafe personeli olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.