Kaan Sezyum: Yoktan var edilen suçlamaların, 'duyduklarıyla' hayata geçen iddiaların yeşertildiği hukuk devletine hoş geldiniz

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Adalet dedik ya, bir süredir adaletimizin atanmış bakanı melodili bir kapı zili gibi her gün ekranlara çıkıp “Türkiye bir hukuk devletidir” diyor. Ne de güzel diyor, ne de güzel şakıyor. Yalnız nedense her gün aynı güven verici sözleri duymamıza rağmen AYM kararlarına uyulmuyor, gençler sebepsiz yere günlerce tutuklu kalıyor, sağlık durumu kritik olan Mahir Polat gibi isimler adeta cezalandırmak ve çile çektirmek için sürekli anlamsız ve acımasız bir şekilde içeride ‘tutuluyor’. Geçerliliği olmayan, mantığa dayanmayan, Ergenekon ve Balyoz dönemi benzer tarzlarla, istenilen isme özel suç üretiliyor.

Bu da bir başarı, olmayan suçu yoktan var ediyoruz. Belki olmayan adaletimizin atanmış bakanı “Türkiye bir hukuk devletidir” derken bunu kastediyor. Yoktan var edilen suçlamaların, olmayan tanıkların, ‘duyduklarıyla’ hayata geçen iddiaların yeşertildiği hukuk devletine hoş geldiniz. Keşke ben de her gün “Kaan dünyanın en zengin adamıdır” desem ve günün sonunda zengin olsam ama bal bal diye diye ağız tatlanmıyor.

Adalet bakanımıza, ülkemizde tepeden komutla iş yapılmadığı konusunda iki değerli örneği; Amerika’nın hırçın çocuğu Tramp Bey’in Rahip Bronson anısı ve Bild çalışanı Deniz Yücel’in aniden tüm hükümlerden sıyrılıp uçaklara binip, ülkelerine teslim edildiğini hatırlatırım. Hatırlar mı bilemem, çünkü ülkede nedense kimse ne dediğini hatırlamıyor.

Kaan Sezyum’un yazısı