Kaan Sezyum: Yeni yılda umarım daha fazla sefil olmadan hayatta kalırız

Yeni yılda bir araba alıp, iki araba da sisteme hediye etmesek, yeni yılda öğrenciler okullarının kapılarına kelepçe takıldığını görmese. Yeni yılda kadınlar, gençler sokaklara istediği gibi çıkabilse. Kadına şiddeti protesto eden kadınlara polis şiddet göstermese. Barınamayan öğrencilerin birileri seslerini duysa, yurtlardaki yemekler yemek gibi yemek olsa. Herkese ücretsiz, özgür internet olsa. Paypal açılsa, ülke bir şekilde karanlıktan kurtulsa artık. Yeni yılda umarım daha fazla sefil olmadan hayatta kalır, yeni bir yılın en güzel günlerini beraber görebiliriz.

Kaan Sezyum’un yazısı