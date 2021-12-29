Kaan Sezyum: Yeni yılda umarım daha fazla sefil olmadan hayatta kalırız

Yeni yılda bir araba alıp, iki araba da sisteme hediye etmesek, yeni yılda öğrenciler okullarının kapılarına kelepçe takıldığını görmese. Yeni yılda kadınlar, gençler sokaklara istediği gibi çıkabilse. Kadına şiddeti protesto eden kadınlara polis şiddet göstermese. Barınamayan öğrencilerin birileri seslerini duysa, yurtlardaki yemekler yemek gibi yemek olsa. Herkese ücretsiz, özgür internet olsa. Paypal açılsa, ülke bir şekilde karanlıktan kurtulsa artık. Yeni yılda umarım daha fazla sefil olmadan hayatta kalır, yeni bir yılın en güzel günlerini beraber görebiliriz.
SON HABERLER
İstanbul’da HDP binasına silahlı saldırı girişimi: ‘Faciadan dönülmüş’
HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Bahçelievler’deki parti binasına yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
Anne-babası sigara içen çocuğun sigaraya başlama ihtimali dört kat daha fazla
Ebeveynleri sigara içen çocukların sigaraya başlama ihtimalinin dört kat daha fazla olduğu ortaya kondu.
30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında, tutuklu sanık kalmadı
İzmir’deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı’na ilişkin davada binanın fenni mesulünün konutunu terk etmeme şartıyla tahliyesine karar verildi. Böylece tutuklu sanık kalmadı.
Süt konseyi: Fiyatta indirim imkansız
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, süt ve süt ürünlerinde fiyat indirimine gitmenin şu anda imkansız olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu HDP liderleriyle görüştü: Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. CHP lideri, kavgaya değil, barışa öncelik vermek gerektiğinin altını çizdi.