Kaan Sezyum: Ülkede aniden her yerden bir şeyler fışkırmaya başladı

Duydunuz değil mi? 6 Alman’dan biri aç yatıyormuş. Bize ne Almanlardan. Takvim yazdığına göre kesin bilgidir fakat aç yatan Almanların da kesin bir bildiği vardır. Spor yapıyordur ya da diyettedir. Almanya’da fantastik enflasyon varmış, ondan aç yatıyorlarmış. Bizdeki gibi %170’lerde filan herhalde. Peki Türkler bu durumda nasıl yatacak?

Haberler iyi yine rezerv bulundu. Ne isterseniz var. Toryum, boryum, sodyum, uranyum, hapyum, tozyum, kuruyum, suluyum, bakır, çinko, sincap, dualipayum ve vay babayun elementleri bulunmuş. Karadeniz’de 250 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi de cabası. Seçimler yaklaşırken ülkede zaten aniden her yerden bir şeyler fışkırmaya başlıyor.

Kaan Sezyum’un yazısı