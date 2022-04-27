Kaan Sezyum: Selçuklu mimarisiyle adliye sarayı yapınca adalet daha iyi mi tınlıyor?

Herkesi mi susturacaksınız acaba? O kadar bant var mı? Yalanlara karınlar tok mu? Makam arabalarında kaba etler ısınıyor mu? Selçuklu mimarisiyle adliye sarayı yapınca adalet daha iyi mi tınlıyor? Bir günde kaç kişiyi paketleyecek güçteyiz? Partiden aday adayı olup hâkim olmak çok mu keyifli? Keyifler yerinde mi? Aynaya bakabiliyor muyuz? Geceleri rahat uyuyor muyuz? Karar verirken telefonlara mı bakıyoruz yoksa? Bir yerden haber mi bekliyorsunuz?
SON HABERLER
Fransa’dan ehven-i şer dersleri…
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine, orada 6 yıldan fazla yaşamış bir göçmen olarak biraz daha farklı bir yerden bakacağım; Fransa’daki bu seçimleri aşırı sağ kazandı.
Suskunluk, korku, tekerrür ve haysiyet…
Korku son derece insanî bir duygu, ha keza endişe, günün ve geleceğin kaygısı, çoluk çocuk, ekmek parası; buna mukabil, korkunun da bir ölçüsü olmalı, çok şey istemek midir bu. Her konumlanmayı, tercihi, tutumu ‘duygularla’ açıklamak akıl kârı değil, korkarken, endişe duyarken işi onursuzluğa vardırmamalı ve aklı başında herkesin, endişe ile oportünizm arasındaki farktan haberdar olduğu da, bir zahmet hesaba katmalı.
Taksim’de Gezi kararı protestosuna polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Gezi Davası’nda verilen kararları protesto etti.
Almanya fokurdatmayı sevdi: Sigara tüketimi düşerken, nargile kullanımı fırladı
Almanya’da özellikle gençler arasında sigara tüketimi düşerken, nargile kullanımı hızla artıyor.
‘Türkiye’nin ömrü uzun değil’ diyen HDP’li Ömer Öcalan’a soruşturma
Ankara başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’a soruşturma başlattı.