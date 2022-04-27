Kaan Sezyum: Selçuklu mimarisiyle adliye sarayı yapınca adalet daha iyi mi tınlıyor?

Herkesi mi susturacaksınız acaba? O kadar bant var mı? Yalanlara karınlar tok mu? Makam arabalarında kaba etler ısınıyor mu? Selçuklu mimarisiyle adliye sarayı yapınca adalet daha iyi mi tınlıyor? Bir günde kaç kişiyi paketleyecek güçteyiz? Partiden aday adayı olup hâkim olmak çok mu keyifli? Keyifler yerinde mi? Aynaya bakabiliyor muyuz? Geceleri rahat uyuyor muyuz? Karar verirken telefonlara mı bakıyoruz yoksa? Bir yerden haber mi bekliyorsunuz?

Kaan Sezyum’un yazısı