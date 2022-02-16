Kaan Sezyum: O derece kaliteli bir kalitesizliğin içindeyiz

Başımıza gelen her şeyin sebebi başka bir şeymiş. Direksiyonda kör, ayakları alçıda bir şoför var adeta ama kimse şoföre laf etmiyor. Varsa yoksa yoldaki diğer araçlar. Diğer araçlar çok hızlı gittiği için biz yavaş gidiyormuş gibi görünüyoruz herhalde. Oysaki içinde bulunduğumuz otobüsün lastikleri kabak, yakıt olarak 10 numara yağ yakıyor, içeride ikram yok, muavinlerin taciziyle hemhal olmuşuz, otobüs leş gibi kokuyor, havalandırma çalışmıyor, zaten çalışsa da bir işe yaramıyor filtresine kuşlar yuva yapmış. Otobüsün içinde şoförün insafına kalmış yokuş aşağı gidiyoruz. Frenler tutmuyor, kapılar açılmıyor, durumumuz durulacak gibi değil. Meyve suyu desen onun da yüzde 1’i meyve… O derece kaliteli bir kalitesizliğin içindeyiz.
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