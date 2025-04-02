Kaan Sezyum: İktidar bile böylesi bir itaatsizliği ve direnme kuvvetini düşünemiyordu büyük ihtimalle

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“Artık bizden bir şey olmaz, sokağa çıkarsak çok fena yaparlar, o tren kaçtı” gibi düşüncelerin iktidarın, toplumu korkutarak uyguladığı baskı rejimi ateşte unutulmuş bir düdüklü tencere gibi patladı ve ortaya 20 yıldan fazla bir süredir baskı altında yaşamaktan bıkmış, daralmış ve sıkılmış gençler çıktı. Bugüne kadar hak ettikleri ama elde edemedikleri ne var ne yok, hepsinin hesabını sormak için milyonları aşan kalabalıklar sokaklara akın etti.

İktidar bile böylesi bir itaatsizliği, böylesi bir enerjiyi ve yılmak bilmeyen bir direnme kuvvetini düşünemiyordu büyük ihtimalle. Yine de tedbirini, plastik mermisini, biber gazını ve orantısız gücünü ortaya koyup, toplumu susturmaya çalıştı. Maalesef bu sefer susturmak istedikleri kalabalıklar, kimseden çekinmeyen, kimseden korkmayan ve yorulmak bilmeyen gençlerin başını çektiği devasa kitleler oldu.

Devranın dönmek gibi bir huyu var ve bu dönüş bizim siyasetçilerimizin dönüşlerinin aksine yaşanabilir bir geleceğe doğru gerçekleşmekte. Bugün 2 Nisan, ülke genelinde tüketim boykotunun uygulanacağı ilk gün. Bugün toplum olarak yeni hayatımıza yön vereceğimiz önemli bir an. Tabii ki bu tek başına olmayacak. Çünkü başka türlü bir kurtuluş yok.

Kaan Sezyum’un yazısı